"المرصد السوري": استقدام 50 شاحنة عسكرية وطائرتَي شحن إلى قواعد التحالف بشمال شرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ "قوّات ​التحالف الدولي​ استقدمت اليوم رتلًا عسكريًّا عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، متوجّهًا إلى محافظة ​الحسكة​ شمال شرق ​سوريا​".

وأوضح أنّ "الرّتل الجديد يضمّ 20 شاحنة محمّلة بمعدّات عسكريّة حديثة، ما يرفع عدد الشّاحنات الّتي أُرسلت إلى مناطق سيطرة "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" خلال أقل من 24 ساعة إلى 50 شاحنة"، مشيرًا إلى أنّ "أمس، هبطت طائرتان تابعتان للتّحالف الدولي في قاعدة خراب الجير بريف ميلان شمال الحسكة، محمّلتَين بمعدّات عسكريّة ومواد لوجستيّة".

وذكر المرصد أنّ "رتلًا آخر مكوّنًا من 30 شاحنة قادمًا من إقليم كردستان، محمّلًا بصهاريج للوقود وصناديق مغلقة وعربات مصفّحة، كان قد دخل في وقت سابق عبر معبر الوليد، متوجّهًا إلى قواعد التّحالف شرق الفرات".