الخارجية الفلسطينية: هجوم نتانياهو ونجله على ماكرون اعتراف صريح بمعاداة السلام

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونجله يائير على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين".

وذكرت في بيان، أن "وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها نتانياهو ونجله ضد ماكرون، على خلفية مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين".

واعتبرت الوزارة "هذه التصريحات اعترافا واضحا بمعاداة نتانياهو المستمرة للسلام القائم على حل الدولتين، وإمعانا في رفضه للشرعية الدولية وتشبثه بخيارات العنف والحلول العسكرية على حساب المسار السياسي".

ورأت أن "الهجوم يعكس مجددا جوهر السياسات الإسرائيلية القائمة على الإبادة والتهجير والضم، ويكشف إصرار نتانياهو على عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية بهدف تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية موحدة ذات سيادة".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه المواقف الاستعمارية يجب أن تدفع فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطوات الاعتراف بدولة فلسطين، بما يسهم في حماية حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأمس الأحد، اعتبر نتنياهو أن "ماكرون يرتكب خطأ جسيما بالاستمرار بالترويج لفكرة دولة فلسطينية في قلب أرضنا، دولة تطمح فقط إلى تدمير دولة إسرائيل".