شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء البيت الأبيض.. صحة ترامب ممتازة إدراكيًا وجسديًا والان نبدء بالتفاصيل

ضرر في الجلد

فحص عصبي كامل

نتائج فحص الدم

الدمام - شريف احمد - قال أطباء البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ 78 عامًا في صحة ممتازة، بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.ومنذ بدء ولايته الثانية، يتباهى ترامب بحيويته بينما يسخر من سلفه الديموقراطي جو بايدن (82 عاما)، ويصفه بأنه عاجز وغير مؤهل إدراكيًا لمنصبه.وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض: "يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة، وهو مؤهل بالكامل لأداء مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد".لكنّ التقرير أفاد بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله في يوليو الماضي.وقال ترامب للصحفيين يوم الجمعة، إنه يشعر بأنه "في حالة جيدة جدًا" بعد خضوعه للفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن.وفي تقرير مفصّل، قال طبيب الرئاسة شون باربابيلا إن ترامب الذي يزن 101 كيلوغرام استشار ما لا يقل عن 14 متخصصًا وخضع لفحص عصبي كامل.وفق التقرير فإن "صحة ترامب ممتازة ووظائفه القلبية والرئوية والعصبية قوية، على غرار وضعه البدني عمومًا".ولفت التقرير إلى أن الوضع الصحي لترامب مردّه "بشكل كبير أسلوب حياته"، مشيرًا إلى أمور أخرى بينها "انتصاراته المتكرّرة في بطولات الجولف".وتضمّن التقرير نتائج فحص الدم التي جاءت كلّها ضمن المعدلات الطبيعية، وكذلك الأدوية التي يتناولها لضبط مستوى الكوليسترول.وأصبحت صحة الرئيس الأمريكي مسألة بالغة الحساسية في أواخر عهد بايدن الذي كان قد بلغ 82 عامًا في نهاية ولايته الرئاسية، وازدادت على مر الأيام طريقة سيره تصلبًا وتصريحاته ارتباكًا، في حين يبدو خصمه أكثر قوة بدنيًا.ولا يتناول ترامب الكحول ولا يدخّن، لكنه يجاهر بإكثاره من تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة.وغالبا ما اتُّهم الملياردير الجمهوري بأنه عديم الشفافية فيما يتّصل بصحته، خصوصًا حين أمضى أيامًا في المستشفى خلال الأشهر الأخيرة من ولايته الأولى بسبب إصابته بكوفيد.