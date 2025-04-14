اشارت وزارة الخارجية الصينية الى ان "ما تقوم به واشنطن نموذج من الأحادية والحمائية والتنمر"، داعية "واشنطن إلى التخلي عن سياسة الضغوط وحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ".
واكدت أنه "لا يوجد فائزون في حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية"، مشددة على اننا "ملتزمون مع الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على نظام تجاري عادل وحر".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية: ما تقوم به واشنطن نموذج من الأحادية والحمائية والتنمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.