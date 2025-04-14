الخارجية الصينية: ما تقوم به واشنطن نموذج من الأحادية والحمائية والتنمر

اشارت وزارة الخارجية الصينية الى ان "ما تقوم به واشنطن نموذج من الأحادية والحمائية والتنمر"، داعية "واشنطن إلى التخلي عن سياسة الضغوط وحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ".

واكدت أنه "لا يوجد فائزون في حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية"، مشددة على اننا "ملتزمون مع الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على نظام تجاري عادل وحر".