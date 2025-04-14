حاصباني عن انتخابات بلدية بيروت لـ"النشرة": المسار التوافقي لا يُلغي القانوني وقوى مختلفة تعمل للتوافق

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، في حديث لـ"النشرة"، أن المسار التوافقي في انتخابات بلدية بيروت ليس له علاقة بالسعي لتعديل القانون، والذي يأتي ضمن عملية تثبيت المناصفة وبعض الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذا المسار كان قائمًا ولا يزال مستمرًا، لافتًا إلى أن موضوع تعديل القانون لم يتوقف أيضًا.

ورداً على سؤال، أوضح حاصباني أن التواصل مع تيار "المستقبل" موجود، لكن لا قرار نهائي من قبل التيار بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات من عدمها، مشيرًا إلى أن قوى مختلفة تتواصل مع بعضها من أجل تأمين التوافق في هذا الاستحقاق.

وشدّد على أن المسار القانوني لا يأتي خوفًا من فشل المسار التوافقي، بل من أجل المستقبل.