شينخوا: 1.3 بالمئة زيادة في حجم التجارة الخارجية للصين خلال الربع الأول من العام الحالي

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك أظهرت أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع توسع من حيث القيمة باليوان بنسبة 1.3 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة ارتفعت بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 6.13 تريليون يوان (حوالي 850.1 مليار دولار أميركي)، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 4.17 تريليون يوان.