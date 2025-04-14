وزير الخارجية الفرنسي دعا الاتحاد الاوروبي لفرض أشد العقوبات على روسيا: بوتين لا ينوي السير في اتجاه السلام

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي السير في اتجاه السلام ويُبدي ازدراء تجاه أوكرانيا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى فرض أشد العقوبات على روسيا.

ووصف بارو، الوضع في غزة بأنه مأساوي أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي.