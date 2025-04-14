البطريرك الراعي و25 نائبًا مارونيًا يعقدون رياضة صوم في بيت عنيا

تُعقد في هذه الأثناء، رياضة الصوم 2025 بين البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ و25 نائبًا مارونيًّا في بيت عنيا، بعنوان "ما أجمل أن يجتمع الاخوة"، وذلك للسّنة الثّانية على التّوالي. وبعدها، سيحتفل البطريرك الرّاعي بالذّبيحة الإلهيّة معهم.

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