الخارجية الإيرانية: المفاوضات المباشرة لن تكون مفيدة عندما يمارس الجانب المقابل لغة التهديد واللجوء للقوة

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "مواقف أميركا المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفعنا للحوار بشكل غير مباشر معها"، معتبرة أن "المفاوضات المباشرة لن تكون مفيدة عندما يمارس الجانب المقابل لغة التهديد واللجوء للقوة".

واوضحت أن "السبب وراء عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة هو أن هذا الشكل من الحوار ليس فعالا"، مؤكدة أنه "لا يمكن لواشنطن الادعاء السعي للحوار ومواصلة سياسة الضغوط والتهديدات وهذا النهج غير مقبول".

في السياق، اشارت الى أن "بعد أن نتلقى معلومات رسمية من سلطنة عمان بشأن مكان المفاوضات سنعلن عن قرارنا رسميا".

وأكدت أن "برنامجنا النووي سلمي تمامًا وقد أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مبينة، اننا "قدمنا ​​معلومات شفافة ومهنية للغاية حول تطورات المفاوضات". ورأت أن "واشنطن هي التي حرمت مواطنيها من الاستثمار في إيران عبر وضع قوانين معقدة"، لافتة الى اننا "لم نضع أي عراقيل أمام التعاون الاقتصادي أو الاستثمارات الأميركية في إيران".

وكشفت ان "وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور موسكو قبل الخميس وسيناقش خلال الزيارة التطورات بشأن محادثات مسقط".