المتحدث باسم الجمارك الصينية: تواجه صادراتنا حاليا وضعا خارجيا معقدا وخطيرا لكن الأمور لن تسوء

اعلن المتحدث باسم الجمارك الصينية، أن "صادراتنا تواجه حاليا وضعا خارجيا معقدا وخطيرا، لكن الأمور لن تسوء"، مشيرا الى أن "سوق الطلب المحلي في الصين واسع ونعمل على بناء سوق متنوعة".

واوضح اننا "نعمل على تعميق التعاون مع كل الجهات في سلاسل التوريد".