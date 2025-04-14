اعلن المتحدث باسم الجمارك الصينية، أن "صادراتنا تواجه حاليا وضعا خارجيا معقدا وخطيرا، لكن الأمور لن تسوء"، مشيرا الى أن "سوق الطلب المحلي في الصين واسع ونعمل على بناء سوق متنوعة".
واوضح اننا "نعمل على تعميق التعاون مع كل الجهات في سلاسل التوريد".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجمارك الصينية: تواجه صادراتنا حاليا وضعا خارجيا معقدا وخطيرا لكن الأمور لن تسوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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