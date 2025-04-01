شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد أباء الكنيسة على عزاء الأنبا باخوميوس بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل تواجد الأخوة المسيحيين وأباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على عزاء الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الكبرى فى كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.



وحضر حتى الآن نيافة القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والأقباط بمنطقة مصر الجديدة وأباء الكنيسة.



وتستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور اليوم، الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

ويتم استقبال المعزين أيضًا بعد غد الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية.



عزاء الأنبا باخوميوس بمصر الجديدة (1)