الحرس الثوري الإيراني: احتجاز ناقلتَي نفط على متنهما 25 فردًا لتهريبهما النفط في الخليج الفارسي

أعلنت المنطقة البحريّة الثّانية التّابعة للحرس الثّوري الإيراني، "احتجاز ناقلتَي نفط أجنبيّتَين تحملان اسمَي "ستار 1" و"وينتغ"، كانتا جزءًا من شبكة منظّمة لتهريب الوقود في المياه الوسطى إلى الخليج الفارسي".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تنفيذ العمليّة البحريّة صباح اليوم، وأسفرت عن توقيف النّاقلتَين اللّتين كان على متنهما 25 فردًا من الطّاقم، أثناء قيامهما بعمليّة تهريب منظّم للوقود، حيث كانتا تحملان أكثر من ثلاثة ملايين ليتر من وقود الديزل المهرّب"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التّعرّف على النّاقلتَين ورصدهما من قبل قوّات المنطقة البحريّة الثّانية في بوشهر، وبأمر من الجهات القضائيّة يجري حاليًّا نقلهما إلى الرّصيف النّفطي في بوشهر، لمصادرة الوقود المهرّب وتفريغه".