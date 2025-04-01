"القوات المسلحة اليمنية": أسقطنا طائرة أميركية أثناء قيامها بـ"مهام عدائية" في أجواء مأرب

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "ردًّا على العدوان الأميركي على بلدنا، الّذي شَنّ خلال السّاعات الماضية عددًا من الغارات على مناطق مختلفة، وأدّت إلى وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين، نجحت دفاعاتنا الجوّيّة في إسقاط طائرة أميركيّة معادية نوع "MQ_9"، أثناء قيامها بمهام عدائيّة في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ مناسب محلّي الصّنع".

وأشارت في بيان، إلى أنّها "تُعتبر الطّائرة السّادسة عشرة الّتي تنجح دفاعاتنا الجوّيّة في إسقاطها، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادًا لغزة"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في منع الملاحة الإسرائيليّة في البحرَين الأحمر والعربي، وفي إسناد الشّعب الفلسطيني حتّى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وأنّها لن تتردّد في تنفيذ المزيد من العمليّات الدّفاعيّة ضدّ القطع الحربيّة المعادية كافّة خلال الأيّام المقبلة".