قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المدعو: ش. ن. ض. (من مواليد عام 1976، لبنانيّ) الذي أوقف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ.

وبناء على ذلك، طلبت من الذين وقعوا ضحيّته، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقمَين التاليَين: 921115- 05 و922173 – 05 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.