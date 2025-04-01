البيت الأبيض يدعو للحفاظ على السلام بظل مناورات عسكرية الصينية في محيط تايوان: رسوم ترامب الجمركية ستطبّق فورا بعد إعلانها

دعا البيت الأبيض إلى "الحفاظ على السلام" عقب مناورات عسكرية واسعة النطاق أجرتها الصين في محيط تايوان، مؤكدا أنّ واشنطن تعارض أي "محاولات أحادية الجانب" لتغيير وضع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يؤكد أهمية الحفاظ على السلام في مضيق تايوان"، مشدّدة على "معارضة الولايات المتحدة لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالإكراه".

واكد البيت الأبيض بان رسوم ترامب الجمركية ستطبّق فورا بعد إعلانها.