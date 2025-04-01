الامارات | إماراتي وألماني يديران نصف نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين اتحاد الامارات لكرة القدم حكم إماراتي وآخر الماني لقيادة مباراتي الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة غدا الأربعاء، إذ عين الحكم الدولي سلطان محمد صالح لقيادة مباراة الوصل وشباب الأهلي المقامة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في حين عين الحكم الألماني توبياس ستيلر لإدارة مباراة الشارقة والجزيرة التي ستقام على استاد هزاع بن زايد في العين.

ويضم طاقم تحكيم مباراة الوصل وشباب الأهلي كلا من الحكمين المساعدين علي راشد النعيمي ومحمد المازمي، بجانب زايد النعيمي حكما رابعاً، وايجور جونيور حكم فيديو.



فيما ضم طاقم تحكيم مباراة الشارقة والجزيرة، كلا من الحكمين المساعدين كريستيان جيتلمان ومارك بورش، بجانب راشد عبد الله حكما رابعا، وباستيان دانكيرت حكم فيديو.