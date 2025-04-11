شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الاجتماع الوزاري في أنطاليا يدعو إلى توحيد غزة مع الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل



اجتماع أنطاليا الوزاري لحل الدولتين ويقام اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط ويضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من

الدمام - شريف احمد - دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في أنطاليا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية.ويقام اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط ويضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.