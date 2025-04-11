بكين ترد بالمثل رافعة الرسوم.. وتشكو أمريكا لمنظمة التجارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لم تمضِ ساعات على إعلان البيت الأبيض أمس رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، حتى ردت بكين.

فقد أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%.

كما أوضحت أن تلك الرسوم ستطبق اعتبارا من الغد. وشدد وزير المالية على أن بلاده ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت واشنطن على مواصلة انتهاك مصالحها.

رغم تلك الخطوة، أكدت الصين أنها ترى أن التعرفات الأميركية تنافي “القوانين الاقتصادية والمنطق”.

كما أوضحت أنه إذا استمرت أميركا في فرض رسوم إضافية فستتجاهلها، معتبرة أن حرب الرسوم تحولت إلى لعبة أرقام وستصبح أضحوكة.

إلى ذلك، أعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للتعرفات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق الأربعاء الماضي في خطوة مفاجئة، وبعد أيام من حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ، فيما اكتفى بالإبقاء على تعرفة الـ 10%.

إلا أنه صعد الحرب التجارية على الصين، معتبرا أنه لم يكن عليها أن ترد على رفع رسومه إلى 125%، فرقعها إلى 145% أمس.

ليأتي الرد الصيني اليوم بمزيد من الرسوم والتحرك القضائي.

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