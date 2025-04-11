شكرا لقرائتكم خبر عن من 25 إلى 100 ألف ريال.. تباين في الآراء حول المهر المناسب للزواج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الآراء حول قيمة المهر المناسب للزواج في الوقت الحالي تبايناً ملحوظاً، حيث تراوحت التقديرات بين 25 ألف ريال وصولاً إلى 100 ألف ريال.

وعزا عدد من المتحدثين هذا الاختلاف إلى عوامل متعددة، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب وتزايد تكاليف حفلات الزواج ومتطلبات تأسيس الحياة الزوجية.

ورأى البعض أن المبالغ المنخفضة نسبياً هي الأكثر ملاءمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا سيما للشباب ذوي الدخل المحدود، حيث اقترح محمد المري أن يتراوح المهر المناسب بين 30 و40 ألف ريال.

وعلل ذلك بأن الشباب الذين تتراوح رواتبهم بين 3 و6 آلاف ريال يواجهون أعباءً كبيرة لتأثيث السكن وتكاليف حفل الزواج التي قد تصل وحدها إلى 100 ألف ريال. مهر مناسب للزواج وتوافق معه أحمد علي الذي رأى أن المهر المناسب في الوقت الراهن يتراوح بين 30 و35 ألف ريال، كما ذهب محمد المطيري إلى أن مبلغاً بين 35 و40 ألف ريال يعتبر مناسباً ويشكل دافعاً كبيراً للشباب للإقدام على الزواج.

ودعا محمد الهاجري إلى التيسير والتسهيل، مقترحاً مهراً يتراوح بين 25 و40 ألف ريال، قد يزيد قليلاً ليصل إلى 45 ألفاً، محذراً من التعسير بطلب مبالغ مرتفعة ك 100 أو 120 ألف ريال.

في المقابل، اعتبر آخرون أن مبلغ 50 ألف ريال يمثل حداً أدنى أو قيمة معقولة في ظل زيادة المصاريف الحالية، إذ توقع سلمان الناصر ألا يقل المهر المناسب عن 50 ألف ريال بسبب زيادة المصاريف بشكل عام.

ورأى محمد السبيعي أن 50 ألف ريال هو مبلغ مناسب، فلا هو بالقليل ولا بالكثير، خاصة مع وجود شباب لم يتزوجوا بعد، كما قدر عامر العيد المهر المناسب بين 40 و50 ألف ريال، مرجعاً ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وعلى صعيد آخر، ذهب رأي إلى أن التكاليف الحالية تبرر مهراً أعلى بكثير، حيث اعتبر سامي النعيم أن المهر المناسب اليوم لا ينبغي أن يقل عن 100 ألف ريال، مشيراً إلى أن هذا المبلغ قد لا يغطي سوى التكلفة الأساسية بالإضافة إلى الأمور الثانوية الأخرى المرتبطة بالزواج.