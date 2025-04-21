أول تعليق من ريم مصطفى على تعرضها للتنمر في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 11:52 مساءً - تحلُّ الفنانة ريم مصطفى ضيفةً على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة يوم الخميس المُقبل 24 أبريل، وشهد برومو الحلقة حديث ريم مصطفى لأول مرة عن تعرضها للتنمر في شهر رمضان الماضي بسبب مشهد "انت اللي قتلت ابني يا مجدي" الذي قامت بتأديته في مسلسل "سيد الناس" للمخرج محمد سامي.

ريم مصطفى تكشف عن العديد من الأمور الفنية والشخصية

وكشف برومو الحلقة عن طلب منى الشاذلي من ريم مصطفى أن تقدم المشهد الترند "انت اللي قتلت ابني يا مجدي"، فقابلت ريم الطلب بالدعابة والهزار مع الجمهور بقولها "قاعدين مستنينها عارفة، ولا يفرق معايا"، وأكدت ريم أنها لم تتعرض إطلاقاً إلى التنمر إلا بسبب هذا المشهد"، كما تطرقت للعديد من الأمور الفنية والشخصية خلال اللقاء.

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ولاقى مشهد ريم مصطفى الذي جمعها بالفنان أحمد فهيم خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" سخريةً كبيرةً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر هذا المشهد الترند لأيام بسبب الطريقة التي جسدت بها ريم المشهد الذي خرج بشكل غير صحيح تماماً من ناحية الأداء..

ريم مصطفى تتصدر الترند بعد ظهورها في برنامج رامز جلال

كانت ريم مصطفى، قد تصدرت الترند في شهر رمضان الماضي من خلال ظهورها في حلقة من برنامج "رامز إليون مصر" وأكدت فى تصريحات خلال البرنامج على عدم ممانعتها فكرة الزواج، مشيرة إلى رغبتها في الزواج قريباً، وكشفت عن مواصفات شريك حياتها الذي ترغب فيه موضحة بأنه يجب أن يتمتع بمواصفات معينة، قائلة: "عايزة فتى أحلامي يكون جميل وطويل، وياريت يكون غني عشان أترك شغلي وأقعد في البيت ويصرف عليا".

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ريم مصطفى في رمضان 2025

يُذكر أن ريم مصطفى قد قدمت في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة أدوارها وقررت الدخول في عالم جديد من خلال شخصية "آمنة" السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذي لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع شقيق زوجها، وزوجة والد زوجها الراحل.

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مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



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