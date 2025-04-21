مهرجان كان السينمائي يكشف عن بوستر مزدوج لدورته الـ 78

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 11:52 مساءً - أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عبر منشور على حساب المهرجان الرسمي بـ "إنستغرام" عن اختياره ملصقًا (بوستر) مزدوجًا لأول مرة في تاريخه، وذلك احتفاءً بـ"أشهر عناق في تاريخ الفن السابع".

وتُقام الدورة الـ78 من المهرجان خلال الفترة من 13 حتى 24 مايو 2025، وسط توقعات بحضورٍ كثيف من النجوم وعروضٍ سينمائيةٍ تستحق التنافس على السعفة الذهبية.

بوستر مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الـ 78

جاء البوستر بتصميم بسيط، وألوان هادئة، مليئة بالرومانسية، بينما تتوزع حروف "CANNES" بشكل متعرج على الصورة، وأرفق مهرجان كان السينمائي الدولي تعليقًا على بوستر النسخة الـ 78 جاء كالتالي: "لأن هذه العناق بلا شك الأشهر في الفن السابع، لا يفصل بين كائنين يحبان بعضهما البعض، اختار مهرجان كان السينمائي لأول مرة في تاريخه تقديم ملصق رسمي مزدوج. إنه تكريم لـ أنوك إيمي وجان لويس ترينتينان أثناء دورانهما حول كاميرا كلود ليلوش في فيلم رجل وامرأة (Un homme et une femme)، الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966".

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تدور أحداث الفيلم قبل ستين عامًا، حيث التقى شخصان مُدمَّران، جسّدهما أنوك إيميه وجان لوي ترينتينيان، وعشقا بعضهما البعض، وتصدّيا للمشاكل والصعوبات التي واجهتهما، و انغمسا في الحبّ أمام كاميرا كلود لولوش المتوهجة.

وحصد الفيلم على جائزة السعفة الذهبية في كان عام 1966، وجائزتي الأوسكار في هوليوود عام 1967، وقال المهرجان في البيان الصادر: "يسعى مهرجان كان إلى لمّ الشمل؛ إلى تقريب الأجساد والقلوب والأرواح؛ إلى تشجيع الحرية وتصوير الحركة لإدامتها؛ إلى تجسيد دوامة الحياة للاحتفاء بها، مرارًا وتكرارًا".



وتابع: "هذا الرجل وهذه المرأة اللذان فازا بجائزتي كان - أفضل ممثل وأفضل ممثلة - رحلا وهذان الملصقان يُخلّدان أيضًا بطلي الرومانسية والرقة؛ أنوك إيميه وجان لوي ترينتينيان. هذين الملصقين تُعبّر ألوانهما عن شدة الحبٍّ الذي انتصر على اليأس. لم يعد هذا النور يأتي من السماء، المُغطاة اليوم بالغيوم الداكنة من كل جانب".

أليس روهرواشر رئيس لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية

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وأعلنت إدارة المهرجان منذ أيام عن تفاصيل جديدة بشكلٍ مكثف عن النسخة القادمة والتي كان أحدثها اختيار المخرجة الإيطالية أليس روهرواشر Alice Rohrwacher لرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية".

شارك القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 اختيار أليس روهرواشر لرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية"، من خلال إعلان الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي وموقع المهرجان على الإنترنت، حيث جاء في البيان:"ستترأس أليس روهرواشر لجنة تحكيم "الكاميرا الذهبية" في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي!"، وأكمل البيان: "تعود أليس، إحدى أبرز شخصيات سينما المؤلفين الإيطاليين، إلى مهرجان كان السينمائي 2025 بعد أن تركت بصمتها على المهرجان بأفلامها "العجائب" The Wonders (الجائزة الكبرى، 2014)، و"سعيد مثل لازارو" Happy as Lazzaro (أفضل سيناريو، 2018)، و"الخيال" La Chimera الذي عُرض في المسابقة الرسمية عام 2023. ستُكرّم لجنة التحكيم فيلمًا روائيًا أول يُعرض في الاختيار الرسمي، أو "أسبوع النقاد" أو "أسبوعي المخرجين"، في حفل الختام يوم السبت 24 مايو".



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جولييت بيونش رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان 2025

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كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة الفرنسية جولييت بينوش Juliette Binoche لتتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الثامنة والسبعون لعام 2025.

وبعد إعلان اختيارها كرئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، قالت بينوش: "أتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الحياتية مع أعضاء لجنة التحكيم والجمهور. في عام 1985، صعدت الدرج لأول مرة بحماس وعدم يقين ممثلة شابة؛ لم أتخيل أبدًا أنني سأعود بعد 40 عامًا في الدور الفخري كرئيسة للجنة التحكيم. أقدر الامتياز والمسؤولية والحاجة المطلقة للتواضع".

ومن جانبه كتب مهرجان كان السينمائي في بيانه الذي أعلن فيه تولي جولييت بينوش رئاسة المهرجان: "جولييت بينوش ستترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الثامن والسبعين! ستسلم الممثلة الفرنسية، التي خلفت المخرجة الأمريكية جريتا غيرويغ، جائزة السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو، بعد 40 عامًا من خطواتها الأولى على الكروازيت! ملتزمة بفنها وعصرها، فازت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025 بقلوب الجماهير والنقاد على حد سواء من خلال فيلموغرافيا تجمع بين أعظم صناع الأفلام اليوم. ستمثل بفخر أصوات لجنة التحكيم الدولية التي سترافقها من 13 إلى 24 مايو".

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