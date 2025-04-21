لبلبة تتصدر الترند بسبب احتفالها بيوم شم النسيم.. وهكذا تصرفت

لبلبة توثّق احتفالها بشم النسيم

وتعليقًا على الفيديو قامت لبلبة بمطالبة محبيها بذكر كيفية احتفالهم والأماكن التي يحتلفون بها بهذه المناسبة قائلة: "احتفالي بشم النسيم ... مين محتفلش لسه !!!؟.. وقولوا لي احتفلتوا إزاي وفين؟!".

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"آل شنب" آخر أعمال لبلبة الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 11:52 مساءً - حرصت الفنانةعلى الاحتفال بيوموالذي وافق اليوم الاثنين 21 إبريل، وذلك بالذهاب إلى إحدى الحدائق وتناول الأسماك المملحة وهي من الوجبات المفضلة بالنسبة للمصريين في هذا اليوم من كل عام للاحتفال بموسم الربيع، وقامت لبلبة بتوثيق احتفالها الخاص بهذا اليوم من خلال تصويره في مقطع فيديو طريف.ونشرت لبلبة مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لتوثيق احتفالها الخاص، وظهرت لبلبة في المقطع وهي ذاهبة في نزهة بإحدى الحدائق حاملة في يديها مجموعة من البصل الأخضر والعيش الطازج والسمك المملح، فيما أحضرت قطعة من القماش كبيرة قامت بافتراشها على العشب، وبدأت في تناول الأسماك المملحة، وهي تتردد "اليوم يومك يا فسيخ"، لتتصدر لبلبة بهذا المقطع الترند بمحركات البحث المتعددة.يمكنكِ قراءة.. نجمة "لام شمسية" يسرا اللوزي: حين يكون الصمت أقوى من الكلاموكانت آخر أعمالالفنية، من خلال فيلم "" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وهو من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم وتنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025يذكر أنتنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد غياب سنوات، والعمل مرشح للعرض في عيد الأضحى المقبل أو في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم منى زكي أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول ومن من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».