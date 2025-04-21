طبيب الفاتيكان يكشف أسباب وفاة البابا فرنسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف طبيب الفاتيكان أسباب وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما، اليوم الاثنين، في مقر إقامته.

وجاء في الوثيقة، التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي، أن "الوفاة تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيط كهربية القلب".

وقال في شهادة الوفاة "أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو)، المولود في بوينوس آيرس (الأرجنتين) في 17 ديسمبر 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7,35 صباحا في 21 أبريل 2025 في شقته" في مقر القديسة مارتا.

وأضاف أن أسباب الوفاة كانت "جلطة دماغية" و"غيبوبة" و"فشل الدورة الدموية القلبية".

وذكرت الوثيقة أيضا مشكلات صحية يعانيها البابا وهي "الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، توسع القصبات الهوائية المتعدد، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري من النوع الثاني".

كان الكاردينال كيفن فاريل أعلن، عبر قناة الفاتيكان التلفزيونية وفاة البابا بهذه العبارات "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس".