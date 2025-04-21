الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي العهد يعزيان بوفاة البابا فرنسيس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء في وفاة البابا فرنسيس رئيس دولة الفاتيكان.

"برقيتا عزاء"

فقد أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا عن الديوان الملكي جاء فيه أنّ الملك سلمان والأمير محمد أرسلا "برقيتي عزاء في وفاة البابا فرنسيس رئيس دولة الفاتيكان" الذي توفي عن 88 عاما الاثنين.

جاء هذا بعدما أعلن الفاتيكان الأحد، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أميركا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، منهياً بذلك عهداً مضطرباً اتسم بالانقسام والتوتر، في سعيه لإصلاح المؤسسة الكنسية.

وكان البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، عانى من أمراض مختلفة في فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً، وفقا لوكالة رويترز.

إذ تدهورت في الشهرين الماضيين صحته، وأُدخل إلى المستشفى في فبراير/شباط الماضي، إثر شعوره بصعوبة في التنفس، وفيها جرى تشخيصه لاحقا بالتهاب رئوي.

"إسكات الأسلحة"

وعرف عن البابا فرنسيس تصريحاته المثيرة خلال الأعوام الماضية، كما دعا مرارا إلى "إسكات الأسلحة" و"التغلب على الانقسامات"، مشيراً إلى التوترات والصراعات المختلفة حول العالم.

كذلك ندد خلال العام الماضي بـ"الوضع الإنساني الخطير جدا" في قطاع غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وتحدث مراراً عن 18 دولة على الأقل من بورما إلى هايتي مرورا بمالي وفنزويلا وقبرص، مشيرا بشكل خاص إلى الشرق الأوسط، في خطبه المختلفة.

كما شدد الأحد عبر رسالته بمناسبة عيد الفصح، على أهمية السلام، داعيا إلى إنهاء الصراعات المسلحة في مناطق عدة على رأسها غزة وأوكرانيا.

مكان الدفن

وكان البابا فرنسيس، المولود قبل 88 عاما بالأرجنتين، أعلن في 2023 أنه يرغب في أن يتم دفنه بكاتدرائية Santa Maria Maggiore في روما، بعيدا عن تقليد مارسه أكثر من 100 بابا، اختار الواحد منهم أن يكون مثواه الأخير داخل Grotte Vaticane أو "سراديب الفاتيكان" الممتدة تحت صحن كنيسة القديس بطرس، وبتوابيت حجرية من 3 طبقات، لكن فرنسيس اختار لجثمانه المحنط أن يكون تابوته من زنك وخشب.

يشار إلى أنه ممنوع اتخاذ أي قرار كبير طالما الفاتيكان بدون بابا، حتى يتم انتخاب خلف، باجتماع يعقده كبار الكرادلة في كنيسة "سيستين" بالفاتيكان، لحضور "مجمع" يتم حبسهم فيه للتصويت، وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين، يتم إجراء تصويت آخر، وتتكرر عملية كتابة الأسماء على الأوراق البيضاء حتى 4 مرات باليوم، إلى أن يصوّت 120 منهم على خلف جديد.

علما أن العملية قد تستغرق أسابيع، وربما أشهرا في حالات نادرة.