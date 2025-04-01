قوى الامن تعمم صورة المفقودة فاطمة ربيع منور في منطقة تعمير عين الحلوة

عممت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العـامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة ربيع منور (مواليد عام 2009، فلسطينية الجنسية)، والتي غادرت بتاريخ 31-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلة تعمير عين الحلوة - صيدا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
اضافت "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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