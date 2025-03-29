السلطات العُمانية: الاثنين أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

أعلنت السلطات العُمانية الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال. وتتحري العديد من الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال السبت، للإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان مركز الفلك الدولي، قال إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن رؤية هلال شوال يوم السبت مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع الوسائل، سواء العين المجردة أو التلسكوب أو حتى التصوير الفلكي.

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