زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف نار غير مشروط ونحث واشنطن على تعزيز العقوبات على روسيا

أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الى أنني "سألتقي الجمعة مع قادة دول أبدوا استعدادا لنشر فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا"، لافتاً الى أن "أوكرانيا مستعدة لوقف نار غير مشروط".
وحث زيلينسكي واشنطن على "تعزيز العقوبات على روسيا"، مشيراً الى أن "فريق قانوني يعمل حاليا على مسودة صفقة المعادن لتقديمها لواشنطن، ونحن نقدم أدلة لواشنطن على انتهاكات موسكو لوقف النار بشكل يومي".
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