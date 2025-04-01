شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام حوثي: غارات أمريكية على مواقع فى جزيرة كمران قبالة الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام حوثية قال إن هناك غارات أمريكية على مواقع في جزيرة كمران قبالة الحديدة باليمن.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، أذاعت خبرا، نقلته عن مراسلها في اليمن، قوله إن القوات الجوية الأمريكية، شنت غارتين على مواقع للحوثيين في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قدرات الحوثيين، التي يهددون بها السفن في البحر الأحمر يتم تدميرها.