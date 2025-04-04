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على عمق 49 كيلو.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - موسكو 0 تبليغ

  • على عمق 49 كيلو.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 1/3
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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 182 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وعلى عمق 49 كيلومترًا.

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ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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