شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 49 كيلو.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مقتل 14 شخصًا.. روسيا تستهدف بلدة زيلينسكي بصاروخ بالستي 20 % نسبة شغور الوظائف في نصف مكاتب الأرصاد الأمريكية

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر اليوم قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت العالمي (23:04 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 182 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وعلى عمق 49 كيلومترًا.ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.