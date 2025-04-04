شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار وفد عسكري برئاسة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وضم الوفد العسكري مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن دكتور يحيى العيزري، وقائد اللواء السادس مسير العميد الركن طيار علي الغانمي.

وخلال الزيارة عقد الوفد اجتماعاً بقادة الوحدات العسكرية والشعب بالمنطقة العسكرية الخامسة، ناقلًا للجميع تحايا وتهاني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع العام في جبهات المنطقة والتجهيزات والخطط العسكرية والإجراءات والإمكانات اللازمة لتنفيذها.

واستمع الوفد إلى إيجاز عملياتي وتقرير مفصل عن الوضع العام في جبهات المنطقة الخامسة ومستجداتها وخططها القتالية.

وأكد اللواء الأشول، أهمية المرحلة التي تمر بها القوات المسلحة، والتي تتطلب الإعداد الجيد لتنفيذ المهام الواجبة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدًا أن مليشيا الحوثي لا يمكن أن تجنح للسلام إلا من خلال العمل العسكري المتكامل.



وأشاد الأشول بالدور القتالي للمنطقة العسكرية الخامسة في مسرح عملياتها، والذي حضي بتقدير كبير من قبل القيادة العسكرية، مثمنًا صمود أبطالها الأشاوس في وجه المشروع الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.

من جانبه، أكد العميد العيزري، الأهمية الاستراتيجية والجغرافية للمنطقة العسكرية الخامسة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية والإستعداد الدائم لتنفيذ المهام الموكلة.

من جهته، رحب رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد الركن عبدالله الملاحي، برئيس هيئة العمليات والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة للإطلاع عن كثب على الجاهزية البشرية والقتالية في المنطقة العسكرية الخامسة.

*المركز الإعلامي للقوات المسلحة*