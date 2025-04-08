شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول زيارة خارجية لملك بريطانيا منذ دخوله المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

زيارة ملك بريطانيا إلى إيطاليا

العلاقات البريطانية الإيطالية

الدمام - شريف احمد - وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.وتعد أول رحلة خارجية للملك منذ دخوله المستشفى لفترة قصيرة بسبب تعرضه لآثار جانبية من علاج مرض السرطان.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الملك تشارلز وزوجته سيزوران روما ومدينة رافينا، سوف يستخدمان دبلوماسية "القوة الناعمة" الملكية لتعزيز العلاقة بين بريطانيا وحليفتها.ومن المقرر أن يصبح تشارلز أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام غرفتي البرلمان الإيطالي.وسيلتقي الملك تشارلز بالرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، كما سيحضر تشارلز وزوجته عشاء رسميًا في قصر كويرينالي، يقيمه الرئيس الإيطالي بمناسبة الذكرى الـ20 لزواجه.وفي رافينا، بالقرب من بولونيا، سيحتفل تشارلز وكاميلا بالذكرى السنوية الـ80 لتحرر المدينة من الاحتلال النازي على يد قوات التحالف في 10 أبريل 1945.