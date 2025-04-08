اعلان جديد لترامب بشأن هذا الامر

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عدن - ياسمين التهامي - صدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلاناً جديداً بشأن الغارات الجوية المستمرة ضد جماعة الحوثي لليوم، رداً على تصعيدها ضد إسرائيل والسفن الأمريكية بدعوى "دعم فلسطين وإسناد غزة". صدر هذا خلال لقائه في البيت الأبيض بواشنطن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحثه معه تطورات الأوضاع وفي المقدمة عمليات ردع الحوثيين وتقويض قدراتهم على مهاجمة إسرائيل والسفن الامريكية. وحسب قناة "الشرق" السعودية ، قال الرئيس الأمريكي ترامب: "تعاملنا بحزم مع جماعة الحوثي وألحقنا بهم ضررا كبيرا". مضيفاً: "نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم ". في سياق متصل، كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عزم بلاده فرض اجراءات جديدة ضد الحوثيين، بالقول: "لدينا مزيد من الخيارات للضغط على الحوثيين". في المقابل اقدمت جماعة الحوثي، على استفزاز جديد لإسرائيل والجيش الأمريكي من خلال شن هجمات جديدة بالصواريخ والمُسيرات. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان عسكري على حسابه في منصة "إكس"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا". وأفاد بأن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مشتركة، استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة". حد زعمه. مضيفاً أن "العملية تأتي رداً على استمرار العدوان الأمريكي ورداً على جرائمه المرتكبة بحق أبناء الشعب". حد قوله. يأتي هذا بعد أن سربت مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، عن استنفار جميع القواعد العسكرية الامريكية بالمنطقة إثر معلومات استخباراتية عن استعداد جماعة الحوثي للكشف عن سلاح جديد يضاعف خطر هجماتها على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن خاصة السفن الأمريكية والإسرائيلية.

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