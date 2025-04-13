شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي: نجهز لاتفاقية تعاون شاملة مع السعودية في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت "إن الولايات المتحدة تُجهّز لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة مع السعودية في مجال الطاقة خلال أسابيع".



وأضاف رايت - في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - "سنوقع على المدى القريب اتفاقية أوسع نطاقا للتعاون في مجال الطاقة، في الشراكات والاستثمارات والتحقيقات والطاقة النووية"، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاقية محددة للشراكة في التطوير النووي التجاري في السعودية سيستغرق وقتا أطول، وسيستغرق عدة شهور، وليس أسابيع.



وأكد أهمية الحوار في جميع مجالات الطاقة كالنفط، والغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، ونقل المياه، وكذلك مع قطاع الصناعة.

ومن جهة أخرى، أعرب وزير الطاقة الأمريكي عن تفاؤله بشأن أجندة الرئيس دونالد ترامب وما ستعنيه للنمو الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم.



كما أعرب عن اعتقاده بأن الطلب العالمي سينمو بوتيرة أسرع، مما يتوقعه الناس في السنوات القليلة المقبلة بفضل الاتفاقيات الاقتصادية الأفضل وتدفق الاستثمارات الأوسع حول العالم وتحسن النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التوقعات للسعودية مشرقة للغاية.



وكان وزير الطاقة الأمريكي قد بحث أمس في الرياض مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.