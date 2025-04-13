الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام أفغاني هرّب المخدرات في أمعائه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد إعدام وافد أفغاني أدين بتهريب المخدرات إلى مكة المكرمة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن بدشاه قل سليماني (أفغانستاني الجنسية) ‎أقدم على تهريب الهيروين المخدر داخل أحشائه إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وبحسب البيان، قضت المحكمة المختصة؛ بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأشارت الوزارة إلى "تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني بدشاه قل سليماني (أفغانستاني الجنسية) يوم الأحد 15 / 10 / 1446 هـ الموافق 13/ 4 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة".

وأكدت الداخلية السعودية، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم.

وحذرت كل من يقدم على تهريب المخدرات بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: واس