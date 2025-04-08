واشنطن بوست: إيلون ماسك يناشد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"٬ عن ان "الملياردير إيلون ماسك يناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة".
وظهرت عناوين بارزة على شاشة "CNBC" وتزايدت المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن إدارة ترامب تدرس وقفًا موقتًا لجميع الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا باستثناء الصين.
في هذا السياق٬ نفى مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، وجود أي نقاش حول وقف موقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.
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