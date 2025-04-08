شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أولى عمليات جراحات أورام قاع الجمجمة بالمنظار بالقطيف المركزي والان نبدء بالتفاصيل

إجراء جراحي

نوبات الصرع

أحدث التطورات

الدمام - شريف احمد - في عملية نوعية ولأول مرة في مستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، أجرى فريق جراحي من قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب عملية ناجحة لإزالة ورم سحائي في الأخدود الشمي عن طريق المنظار لسيدة اربعينية.كانت السيدة تعاني من نوبة صرع وضعف في الشم قبل اكتشاف الورم في مستشفى آخر.وبعد عمل الأشعات اللازمة تم تشخيص الحالة وتكوين فريق العمل ومعاينة المريضة في العيادات الخارجية ورسم خطة منهجية للإجراء الجراحي بالمنظار مع وضع كافة الاحتمالات.استغرق الإجراء الجراحي 8 ساعات حيث تم استخدام جهاز الملاحة الطبي والدخول للورم من خلال فتحات الأنف عن طريق المنظار واستئصال الورم بشكل كامل.وتمت مراقبة المريضة في العناية المركزة بعد الاجراء الجراحي وكانت في كامل وعيها بعد عدة ساعات من العملية، وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي بعد العملية استئصال الورم بشكل كامل وعدم وجود أي بقايا.وبقيت المريضة عدة أيام في جناح التنويم لمراقبة عدم حدوث أي مضاعفات ولإزالة الغيار عن الأنف قبل الخروج للمنزل، والذي تم في اليوم الخامس.هذا وتمت معاينة المريضة في العيادات الخارجية وهي في أفضل حال وعدم عودة نوبات الصرع منذ إجراء العمل الجراحي.وتنشأ أورام السحايا في الأخدود الشمي فوق الصفيحة الغربالية والدرزة الجبهية الوتدية بنسبة تقارب 4 - 18% من أورام السحايا داخل الجمجمة، كما يعتبر الصداع وتأثر حاسة الشم أكثر الأعراض شيوعاً وتحدث نوبات الصرع بشكل أقل بنسبة تتراوح بين 17 - 35%؜.وخضعت المريضة للعملية بقيادة الدكتور حسين البحارنة استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة قاع الجمجمة والدكتور عبدالله حسين الرمضان استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب.وشارك في العملية الدكتور حسين آل ثابت والدكتور محمد العيد من قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة، والدكتورة أسماء الإبراهيم والدكتور راكان عزام والدكتور فادي الحبيب من قسم جراحة المخ والأعصاب، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حسين القديحي وعدنان الوصيبعي والدكتورة آلاء العصفور، وفني التخدير علي السعيدي ورجاوي الدرويش، ومساعديين الجراحين علي اليتيم ومحمد المزرع وعيسى النصير وماري روز.يذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة يقدمان العديد من العمليات النوعية والتخصصية والتي تواكب أحدث التطورات العملية في المجال، بعد استقطاب الكفاءات المميزة والتي تعمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، ومنها عمليات المنظار الجراحي لقاع الجمجمة والتي تتميز بأنها من جراحات التدخل الطفيف، حيث يكون الاستشفاء بسرعة أكبر ويتجنب المريض المضاعفات المصاحبة لعمليات فتح الجمجمة المعتادة.