السعودية | «الوطني للتعليم الإلكتروني»: إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إيقاف تراخيص 4 جهات ابتداءً من تاريخ 26 / 10 / 1446هـ لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية، بعد رصد مخالفات تستوجب الإيقاف وفقًا للوائح والأنظمة.

ويأتي ذلك تطبيقًا لما جاء في المادة (12) من لائحة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى توجيه تنبيهات عاجلة إلى 76 برنامجًا آخر لوجود مخالفات تتطلب تصحيحًا فوريًا.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهات ستُتابع بشكل دوري ومستمر لضمان التزامها الكامل بالضوابط والمعايير، لتحقيق تجربة تعليمية وتدريبية موثوقة وآمنة لجميع المستفيدين في المملكة.

ودعا الجهات إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية لاستمرار أي نشاط مرخص في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات العاملة في هذا القطاع باللوائح الصادرة لضمان جودة المخرجات التعليمية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

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