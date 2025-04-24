لا تشكل ضررًا.. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بمناطق المملكة

"وقاء":



رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارا كثيفا وتبيّن من خلال التشخيص والمعاينة أنها هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأنّ مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة#الإخبارية