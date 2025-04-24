شكرا لقرائتكم خبر عن لا تشكل ضررًا.. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارًا كثيفًا.
وحسب قناة "الإخبارية" فقد تبين من خلال التشخيص والمعاينة أن هذه "الخنافس" لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارا كثيفا وتبيّن من خلال التشخيص والمعاينة أنها هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأنّ مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئةThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
وحسب قناة "الإخبارية" فقد تبين من خلال التشخيص والمعاينة أن هذه "الخنافس" لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارا كثيفا وتبيّن من خلال التشخيص والمعاينة أنها هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأنّ مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئةThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
"وقاء":— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) April 24, 2025
رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارا كثيفا وتبيّن من خلال التشخيص والمعاينة أنها هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأنّ مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة#الإخبارية