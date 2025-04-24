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لا تشكل ضررًا.. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بمناطق المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

لا تشكل ضررًا.. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة بمناطق المملكة

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الدمام - شريف احمد - رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارًا كثيفًا.
وحسب قناة "الإخبارية" فقد تبين من خلال التشخيص والمعاينة أن هذه "الخنافس" لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة. رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، وموقع واحد سجل انتشارا كثيفا وتبيّن من خلال التشخيص والمعاينة أنها هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأنّ مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئةThis is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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