شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ريال غرامة.. ضبط مخالف اقتلع الأشجار بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة الاعتداء على البيئة

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.