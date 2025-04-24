السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جهودها الإثرائية لقاصدي المسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكّدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التامة لتقديم خدماتها الإثرائية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، تعزيزًا لرسالتهما الوسطية.

وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مسارًا إثرائيًا نوعيًا يهدف إلى تعميق أثر آداب وسنن وفضائل يوم الجمعة في نفوس الزائرين، من خلال تفعيل برامج الحلقات القرآنية، وتكثيف الدروس الدعوية والإرشادية، وإقامة أنشطة علمية متخصصة.

وتُعد خدمة “إجابة السائلين” من أبرز الخدمات المقدمة، ويشرف عليها (71) من أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم عبر (7) مواقع رئيسة داخل المسجد الحرام، مع توفير مترجمين شرعيين لترجمة الإجابات بلغات مختلفة، وخُصصت مواقع للنساء بمصلى الدور الأرضي (74) والدور الأول (84).

وتُتيح الرئاسة أيضًا خدمة الرد على الاستفسارات عبر الهاتف المجاني من خلال الرقمين (8001222400 و 8001222100)

وفي إطار مواكبة التطورات التقنية، فعّلت الرئاسة شاشات تفاعلية ذكية في أرجاء المسجد الحرام، تتيح تحميل الكتب الشرعية وقراءتها بسهولة، إلى جانب رموز (QR) تُوّفر محتوى علميًا رقميًا موثوقًا بعدة لغات.

وتسعى الرئاسة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التوعية الدينية الميدانية، وتهيئة بيئة روحانية تُثري تجربة القاصدين إيمانيًا، وتُمكّنهم من أداء مناسكهم في أجواء من الخشوع والطمأنينة.

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