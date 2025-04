شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تُكرم الفائزين بنشاط "ابتكار التعلّم الرقمي" والان نبدء بالتفاصيل

حلول التعلم الرقمي

الابتكار التقني في التعليم الإلكتروني

الدمام - شريف احمد - اختتمت بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فعاليات نشاطها السنوي في الابتكار التقني بدورته الرابعة، تحت عنوان "الابتكار في حلول التعلم الرقمي" لشطري الطلاب والطالبات.واستمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ( 22-23 أبريل 2025 م ) بمقر العمادة، برعاية نائب رئيس الجامعة لشطر الطالبات نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.وشهد اليوم الختامي تكريم للفائزين والفائزات بالمشاريع الفائزة من قبل وكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد للشؤون الفنية، الدكتور إيهاب بن عاطف أبو زنادة وبحضور سعادة المستشار الأستاذ الدكتور زهير نتو.وفاز أفضل ابتكار في التعلم الإلكتروني، بالمركز الأول مشروع Cholesterol-lowering floating Tablets Using 3D Printing لطالبة البكالوريوس سيراء بنت عبدالله الشيخ ممثلة عن مجموعة من كلية الصيدلة.وفي المركز الثاني مشروع ذهنوفا لطالبة البكالوريوس لانا محمود فلمبان ممثلة عن المجموعة من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.بينما جاء في المركز الثالث مشروع افهمني لطالبة البكالوريوس جيلان بنت عبدالرحمن باقيس ممثلة عن مجموعة من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، بالتساوي مع مشروع نسق لطالبة الماجستير نورة بنت سعيد الزهراني ممثلة عن المجموعة من كلية التربية.وكُرمت المشروعات الفائزة في الايدياثون، متضمنة مسار "تحسين "مشروع تثبيت، وفي مسار "تمكين" - مشروع زيرو ون، وفي مسار "متعة" مشروع - EDU PLAY BY AR.وتضمن النشاط عقد ورش عمل حضورية وافتراضية و أيدياثون ومسابقات طلابية ومعرض لمشاريع ابتكارية، تهدف إلى تعزيز دور جامعة الملك عبدالعزيز في العديد من المجالات منها: ريادة الأعمال، والابتكار التقني في التعليم الإلكتروني المفتوح ومستقبله في المملكة العربية السعودية وقد سلط الضوء من خلال ورش العمل، على ابتكار الألعاب التعليمية الرقمية ودور التقنية في تحسين حياة ذوي الإعاقة واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم وربطه بالابتكار والتفاعل والابتكار الصحي في عصر التعلم الرقمي.بجانب ابتكار الألعاب التعليمية بالذكاء التوليدي وعرض ابتكارات وتجارب ملهمة بمجال التعليم عن بعد في صناعة السياحة والضيافة والفعاليات.