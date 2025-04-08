افادت وكالة "رويترز"٬ نقلا عن وزير خارجية تايوان٬ بأننا "مستعدون لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في أي وقت بشأن الرسوم الجمركية".
وفي وقت سابق٬ عرض الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته "إلغاء الرسوم الجمركية أساسا للمحادثات مع واشنطن"٬ متعهدا "بإزالة الحواجز التجارية بدلا من فرض إجراءات مضادة"٬ لافتا الى ان "الشركات التايوانية ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، مع زيادة كبيرة في الرسوم على عشرات الشركاء التجاريين وبينهم تايوان التي لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وتواجه تايوان بذلك رسوما جمركية 32 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير خارجية تايوان: مستعدون لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في أي وقت بشأن الرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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