السعودية | مشروعات تنموية سعودية تُعزز جودة الرعاية الصحية في اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروعات تنموية سعودية تُعزز جودة الرعاية الصحية في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في إطار العلاقات المتميزة والروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، ودعمًا لجهود الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، تأتي المبادرات والمشروعات الصحية، التي تنفذها المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كأحد أوجه الدعم الحيوية في مجال الرعاية الصحية، وأسهمت المشروعات والمبادرات التنموية في قطاع الصحة بتحسين جودة الخدمات الصحية باليمن وتوسيع نطاق استفادة المواطنين اليمنيين؛ مما انعكس إيجابًا في تنمية ورفع كفاءة القطاع الصحي في اليمن.

وخلال السنوات الماضية، أسهمت المشروعات الصحية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير خدمات طبية شاملة لأكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات اليمنية، وتنوعت هذه الخدمات بين بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيل المنشآت الطبية وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وتوفير التدريب وخلق فرص العمل، إلى جانب تقديم التوعية الصحية، تعزيزًا للصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية في اليمن.

وتمثل المشروعات والمبادرات التنموية التي استهدفت دعم المنشآت الطبية جزءًا من دعم طبي شامل ورفعًا لمستوى القطاع الصحي في اليمن، حيث شمل الدعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما ساعد في تحسين وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين اليمنيين، حيث أدت المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية دورًا محوريًا في علاج المرضى من كافة أنحاء اليمن.

ومن بين أبرز المشروعات الصحية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، هذا المشروع الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، يتضمن بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، إضافة إلى عددٍ من العيادات الخارجية وغرف العمليات، ويُعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تخدم القطاعين الصحي والتعليمي في اليمن.

ويعد مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن من أهم الصروح الطبية التي أسهمت في تحسين الخدمات الصحية في اليمن، ويتميز المستشفى بتقديم أكثر من 2.4 مليوني خدمة طبية منذ تشغيله عبر البرنامج، كما يضم 14 عيادة متخصصة ومركز قلب، ويمتد المستشفى على مساحة 20,000 متر مربع ويشمل 270 سريرًا، مع تزويده بـ 2187 جهازًا ومعدة طبية حديثة، وحقق المستشفى إنجازات كبيرة في تقديم الرعاية الطبية لأبناء اليمن، مما يعكس الحرص والاهتمام في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

وجاء إنشاء مركز غسيل الكلى في محافظة المهرة لتلبية احتياجات المصابين بأمراض الكلى، حيث قدَّم المركز أكثر من 97 ألف خدمة طبية متخصصة في مجال غسيل الكلى، وأجرى أكثر من 22 ألف جلسة غسيل كلوي، مما أسهم في تخفيف المعاناة عن العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى هذا العلاج بشكل دوري.

ويُعد مشروع مركز الأورام التخصصي في تعز من المشاريع المهمة التي تهدف إلى تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام، وسيوفر المركز خدمات طبية متخصصة في علاج الأورام الإشعاعي والكيميائي، مما يسهم في تحسين فرص العلاج للمرضى في مختلف مناطق اليمن، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية في مجال علاج الأورام الذي يعد من أكثر المجالات تحديًا في النظام الصحي.

ويمتد مشروع مستشفى حضرموت الجامعي ومركز السرطان على مساحة 39,625 مترًا مربعًا، كأحد المشروعات التي ستدعم توفير الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة؛ ويهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى في حضرموت وكافة المحافظات اليمنية، ويُعد من المشروعات المهمة في تعزيز البنية الصحية في اليمن.

ودعمًا لخدمات رعاية الأمومة والطفولة في محافظة أبين يقوم البرنامج بتجهيز مرافق عدة تشمل أقسام النساء والولادة ورعاية الأمومة والطفولة، وغرف التنويم والعمليات والطوارئ، وسيتضمن عيادات الباطنة والأسنان والأذن والأنف والحنجرة، وسيوفّر غرف الأشعة والمختبرات، كما سيتضمن تجهيز المستشفى بأجهزة المختبر والأشعة والتعقيم، وتوفير الأجهزة المخصصة للعمليات الجراحية، للإسهام في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في محافظة أبين ومختلف المحافظات اليمنية.

ويقدم البرنامج عددًا من المشروعات الطبية في محافظة مأرب رفعًا لكفاءة الخدمات الصحية في المحافظة، وتحسينًا للرعاية الصحية المناسبة للسكان، وذلك عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية الضرورية لعدة مستشفيات، إضافة إلى تجهيز قسم الأشعة والرنين المغناطيسي بمستشفى هيئة مأرب العام، والذي يعد ذو أهمية عالية، حيث يعد جهاز الرنين المغناطيسي الأول من نوعه في محافظة مأرب والثالث على مستوى اليمن بتقنياته الحديثة.

وشملت المشروعات والمبادرات الصحية بمحافظة عدن تجهيز مختبر الدم بمستشفى الجمهورية حيث وفّر المشروع الأجهزة الطبية المتخصصة، رفعًا لكفاءة القطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لسكان محافظة عدن وما جاورها، إضافة إلى تجهيز مركز الكلى في مستشفى الجمهورية، إسهامًا في رفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفى وتقديم العلاج لمرضى الكلى، وذلك بتوفير أجهزة طبية حديثة شملت أجهزة غسيل الكلى بكامل ملحقاتها، إضافة إلى جهاز تفتيت الحصوات، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز وخدمة عدد أكبر من المراجعين.

ويحرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم الدعم الخاص للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، ومنها الأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاء المشروع لاستفادة أكثر من 7 آلاف مستفيد؛ ويهدف المركز إلى تقديم خدمات التأهيل والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من العيش بشكل أفضل.

وتخدم مشروعات ومبادرات البرنامج الأهالي في محافظة سقطرى، ومنها مشروع إعادة تأهيل مركز الأمومة والطفولة تحسينًا لمستوى الخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مركز نوجد الصحي لخدمة الحالات الطارئة، ومنها: حالات التوليد التي بدأ المركز باستقبالها بعد إعادة تأهيل وتجهيز غرفة الولادة، وغرفة الطوارئ التي تستقبل الحالات المزمنة والعاجلة، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل مركز عمدهن الصحي شاملًا توفير عددٍ من الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيله، للإسهام في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مديرية عمدهن في محافظة سقطرى.

ولم تقتصر المشروعات الصحية على بناء المنشآت وتجهيزها، بل شملت أيضًا تدريب الكوادر الطبية المحلية وتطوير مهاراتهم، هذا الدعم أسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي اليمني، وخلق فرص عمل جديدة في مجال الرعاية الصحية، مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعكس المشروعات والمبادرات التنموية الصحية التي نفذها البرنامج حرص المملكة في تقديم الدعم للأشقاء في اليمن، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة، هذا الدعم لم يقتصر على دعم قطاع الصحة بل جاء في 8 قطاعات أساسية وحيوية وهي: التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة، حيث بلغت المشروعات والمبادرات التنموية 264 مشروعًا ومبادرة في 16 محافظة يمنية.

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