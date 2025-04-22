شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصات الصحية" تعلن نتائج المقابلات الشخصية لبرامج البورد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.