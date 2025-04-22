شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصات الصحية" تعلن نتائج المقابلات الشخصية لبرامج البورد السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نتائج الترشح للمقابلات الشخصية لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2025م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System) في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت أن عدد المرشحين لهذا العام تجاوز 10,600 مرشحٍ في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 62 برنامجًا تدريبيًا موزعًا على 106 مراكز تدريبية ضمن 25 مدينة.
ودعت "الهيئة" المرشحين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات، مشيرةً إلى أن فترة المقابلات الشخصية تبدأ من 27 أبريل وحتى 15 مايو 2025، وسيكون إعلان نتائج المقبولين يوم 23 يونيو 2025.
وأوضحت أن عدد المرشحين لهذا العام تجاوز 10,600 مرشحٍ في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 62 برنامجًا تدريبيًا موزعًا على 106 مراكز تدريبية ضمن 25 مدينة.
جدول زمني
ودعت "الهيئة" المرشحين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات، مشيرةً إلى أن فترة المقابلات الشخصية تبدأ من 27 أبريل وحتى 15 مايو 2025، وسيكون إعلان نتائج المقبولين يوم 23 يونيو 2025.