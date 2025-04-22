مشروبات طبيعية تحميك من ارتفاع درجات الحرارة.. 3 لا تقترب منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد البلاد ذروة جديدة في ارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات متكررة بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الموجات، وفي ظل فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل عبر التعرق، تبرز أهمية اختيار مشروبات تضمن الترطيب السليم، وتعزز قدرة الجسم على التكيّف مع الحرارة المرتفعة.

أفضل مشروبات لمواجهة موجات الحر

توصي الدكتورة شيماء خفاجي استشاري التغذية العلاجية، عبر «الوطن»، بتناول عدة مشروبات تساعد على تقليل تأثير درجات الحرارة المرتفعة، منها:

المياه المنقوعة (Detox Water)

مكونة من شرائح ليمون وخيار وورق نعناع في ماء بارد، وتساعد على ترطيب الجسم والتخلص من السموم.

الكركديه البارد

يحتوي على خصائص خافضة لضغط الدم، ويُعد خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة.

عصير البطيخ الطبيعي

غني بالمياه والمعادن، ويمد الجسم بترطيب عميق وطاقة منعشة.

اللبن بالنعناع

يساهم في تهدئة الجهاز الهضمي، ويمنح الجسم عناصر غذائية مهمة، مثل الكالسيوم والبروتين.

مغلي الشعير البارد

يطرد السموم، ويعتبر مفيدًا لصحة الكلى، كما يُعد من المشروبات المثالية للحفاظ على التوازن الداخلي للجسم.

سوائل يجب تجنبها أثناء الحر

تؤكد خفاجي، أنه على الرغم من الإغراءات التي تقدمها بعض المشروبات الباردة، فإن عددا منها قد يضر الجسم أكثر مما ينفع، ومنها:

المشروبات الغازية

تسبب الجفاف وتزيد الشعور بالعطش، بسبب محتواها العالي من السكر والكافيين.

مشروبات الطاقة والآيس تي المعلب

تحتوي على مواد منبهة ومواد حافظة تؤثر على معدل ضربات القلب وتزيد من حرارة الجسم.

العصائر المعلبة

تفتقر إلى القيمة الغذائية وتحتوي على كميات كبيرة من السكريات الصناعية.

وتقول استشاري التغذية العلاجية، إنه خلال موجات الحر، يحتاج الجسم إلى ما لا يقل عن 2.5 لتر من السوائل يوميًا، والأفضل أن تكون هذه السوائل طبيعية وخالية من المواد الصناعية.

وتوضح أن الاعتماد على مشروبات الكافيين أو العصائر المصنعة خلال موجات الحر من أكثر الأخطاء شيوعًا، لأنها تعيق الترطيب الفعّال للجسم، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية في بعض الحالات.