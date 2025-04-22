شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال بقوّة 6,2 درجات بمقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة ساحل إندونيسيا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس).

حدث الزلزال عند الساعة 19,17 بالتوقيت المحلّي (10,17 ت غ) على عمق 117 كيلومترًا على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية وجنوب الفيليبين.

ولم يصدر بعد أيّ إنذار من التسونامي.