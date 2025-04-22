شكرا لقرائتكم خبر عن سباهي: اعتماد 355 مستشفى ورفض 75 بالمملكة.. والباحة تتصدر القائمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حديث صادر عن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“، الجهة الرسمية لاعتماد الجودة الصحية في المملكة، أن نسبة المستشفيات المعتمدة في المملكة بلغت 82,6% حتى تاريخ 20 مارس 2025 الماضي.

وأظهر التقرير، الذي يقيم مدى التزام المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى، أنه تم اعتماد 355 مستشفى من إجمالي 430 مستشفى خضعت للزيارة والتقييم، فيما تم رفض أو تعليق أو سحب الاعتماد من 75 مستشفى، وهو ما يمثل نسبة 17,4% من المستشفيات التي تم تقييمها.



وعلى مستوى المناطق، أشار التقرير إلى تصدر منطقة الباحة لقائمة المناطق الأعلى في نسبة اعتماد مستشفياتها، حيث حققت نسبة 100% باعتماد جميع المستشفيات السبعة التي تم تقييمها. وحلت منطقة نجران في المرتبة الثانية بنسبة اعتماد عالية بلغت 93,3%، وذلك باعتماد 14 مستشفى من أصل 15 مستشفى تم تقييمها في المنطقة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنسبة 88,2% «75 مستشفى معتمداً من 85 تم تقييمها»، تلتها المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنسبة 88%. وحلت منطقة جازان خامساً بنسبة اعتماد بلغت 87% «20 مستشفى معتمداً من أصل 23 تم تقييمها».



الشرقية بالمرتب الرابعة



وفيما يخص المنطقة الشرقية، أوضح التقرير المفصل أنها احتلت المرتبة الرابعة على مستوى المملكة، حيث حصل 66 مستشفى في المنطقة على اعتماد ”سباهي“ من أصل 75 مستشفى خضعت للتقييم، بنسبة بلغت 88%، بينما لم تحصل 9 مستشفيات على الاعتماد حتى تاريخ صدور التقرير.

ويُعتبر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ”سباهي“، الذي انبثق عن المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح، هو الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع وتطوير معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتقييم مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق هذه المعايير كدليل على التقيد بها، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

الباحة تتصدر