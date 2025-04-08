شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أوروبية: الاتحاد الأوروبي معرض لمخاطر تشوه السمعة والان نبدء بالتفاصيل

تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية

التمويلات الأوروبية

الدمام - شريف احمد - قالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، اليوم الاثنين، إن تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية "غير شفاف".وشددت على ضرورة أن يكون أكثر شفافية، موضحة أن المعلومات المتعلقة بالأموال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني "لا تزال غير دقيقة".وأشارت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى منح حوالي 7 مليارات يورو(6ر7 مليار دولار) للمنظمات غير الحكومية من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال سياسات داخلية بين عامي 2021 و2023.وقالت المحكمة - وهي مؤسسة التدقيق العليا في الاتحاد الأوروبي - إن المفوضية الأوروبية لم تكشف بشكل صحيح عن أنشطة دعم ممولة من الاتحاد الأوروبي مثل حملات الضغط.كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي معرض لمخاطر تشوه السمعة لأنه "لا توجد ضوابط فعالة لضمان احترام المنظمات غير الحكومية التي تتلقى التمويل لقيم الاتحاد الأوروبي".من جهة أخرى يعيش الاتحاد أزمة مع أمريكا على وقع الرسوم التجارية، إذ قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبار، إن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل تنظيم استخدام بيانات شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.