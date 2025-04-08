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عدن - ياسمين التهامي - لبرامج أصدرت محكمة تونسية يوم الاثنين، أحكاما بسجن 5 مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامهم بنشر محتويات غير أخلاقية. أحكام بسجن 5 مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تونس.. القضاء يصدر أحكاما بسجن 5 مؤثرين على مواقع التواصل الأجتماعي / Legion-Media وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة عامين وثلاثة أعوام وشملت ثلاثة شبان وفتاتين وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدي أو الجنسي على الغير''. وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات. وتسبب المرسوم في إيداع صحفيين ونشطاء ومدونين السجن بتهم أغلبها نشر أخبار غير صحيحة.

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