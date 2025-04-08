شكرا لقرائتكم خبر عن قناة CNN الأمريكية تكشف موقف الإمارات والسعودية من اي عملية عسكرية برية لاقتلاع الحوثيين في اليمن ودور القوات الحكومية وتفاصيل الدعم .. عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصادرها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تُرسل أي قوات برية إلى اليمن، باستثناء عدد محدود من القوات الخاصة التي ستُسهم في توجيه الضربات الجوية فقط.

وأفاد المحلل السياسي في معهد واشنطن، مايكل نايتس، بأن واشنطن قد تقدم "دعمًا لوجستيًا وبعض الذخائر الأساسية" للقوات اليمنية في إطار مساعيها لتعزيز الجهود ضد الحوثيين.

وأشار نايتس إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستواصل تقديم "دعم سري" للحكومة اليمنية في عدن، كما فعلت في السابق.

وعن الدور السعودي، أضاف نايتس أن الرياض تظل حذرة بسبب مخاوف من ردود فعل الحوثيين، مثل الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المنشآت السعودية. في هذا السياق، ذكر أن الولايات المتحدة قد سارعت في الأشهر الأخيرة لتسليم السعودية أنظمة دفاعية متطورة لمواجهة هذه التهديدات.

وقال نايتس: "سيتعين على الولايات المتحدة إقناع الرياض بأنها ستوفر نفس مستوى الحماية الذي قدمته لإسرائيل في عام 2024 خلال التصدي للضربات الإيرانية".

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية إقليمية أن الاستعدادات تجري لعملية برية قادمة، قد تنطلق من الجنوب والشرق، بالإضافة إلى الهجوم على طول الساحل، بدعم بحري من السعودية وأمريكا، مع التركيز على استعادة ميناء الحديدة.

من جانبه، أشار المحلل ناجي إلى أن نجاح هذه العملية ما زال غير مؤكد، حيث أظهرت التجارب العسكرية في السنوات الماضية نتائج متباينة، حيث شهدت بعض الجبهات نجاحات فيما فشلت عمليات أخرى.



